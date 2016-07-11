В Украине сегодня до +30°, на востоке возможны осадки (карта)

Согласно данным УНИАН Погода,11 июля в Украине ожидается теплая погода, в Луганской области возможны дожди. Днем воздух прогреется до +30°.

В Украине днем до +30° / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

В столице сегодня без осадков, днем +26°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.

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Во Львове 11 июля небольшая облачность, температура воздуха днем +28°. Ветер юго-западный, слабый.

В Луцке сегодня малооблачно. Температура воздуха днем +29°. Ветер юго-западный, до 5.6 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник осадков не ожидается. Температура +27°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +28°, ветер переменный, до 4.2 м/с.

В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +25°, ветер западный и северо-западный, слабый.

В Симферополе сегодня осадков не ожидается. Температура днем +26°. Ветер переменный, слабый.

В Днепре малооблачно. Температура воздуха +27°. Ветер и северо-западный, до 4.0 м/с.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают практически безоблачную погоду, температура днем +29°. Ветер переменный, легкий.

В Краматорске в понедельник облачно с прояснениями, днем +28°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

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В Северодонецке сегодня возможен дождь, температура днем +28°. Ветер переменный, легкий.

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