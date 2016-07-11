В Украине сегодня до +30°, на востоке возможны осадки (карта)
Согласно данным УНИАН Погода,11 июля в Украине ожидается теплая погода, в Луганской области возможны дожди. Днем воздух прогреется до +30°.
В столице сегодня без осадков, днем +26°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.
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Во Львове 11 июля небольшая облачность, температура воздуха днем +28°. Ветер юго-западный, слабый.
В Луцке сегодня малооблачно. Температура воздуха днем +29°. Ветер юго-западный, до 5.6 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник осадков не ожидается. Температура +27°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +28°, ветер переменный, до 4.2 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +25°, ветер западный и северо-западный, слабый.
В Симферополе сегодня осадков не ожидается. Температура днем +26°. Ветер переменный, слабый.
В Днепре малооблачно. Температура воздуха +27°. Ветер и северо-западный, до 4.0 м/с.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают практически безоблачную погоду, температура днем +29°. Ветер переменный, легкий.
В Краматорске в понедельник облачно с прояснениями, днем +28°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.
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В Северодонецке сегодня возможен дождь, температура днем +28°. Ветер переменный, легкий.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+30°... +17°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +15°
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Луганск+29°... +13°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+25°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+23°... +17°