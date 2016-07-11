В Эквадоре произошли два землетрясения магнитудой 5,9 и 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Эквадоре вслед за другим подземным толчком магнитудой 5,9.

Сведений о разрушениях пока не поступало / скриншот

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

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По ее данным, эпицентр подземных толчков, как и в первом случае, находился в 154 км к северо-западу от столицы страны города Кито. Очаг стихии в обоих случаях залегал на глубине 35 км.

Сведений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Как сообщал УНИАН ранее, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье у берегов Самоа в Тихом океане.