У берегов Самоа в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Угроза цунами не объявлялась / Фото wikipedia.org

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье у берегов Самоа в Тихом океане.

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Об этом сообщила Геологическая служба США, передает ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в 178 км к юго-западу от столицы государства Самоа города Апиа. Их очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.