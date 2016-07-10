У берегов Самоа в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5

18:52, 10 июля 2016
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Данных о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Фото wikipedia.org
Угроза цунами не объявлялась / Фото wikipedia.org

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье у берегов Самоа в Тихом океане.

На юге Филиппин произошло 5-балльное землетрясение

Об этом сообщила Геологическая служба США, передает ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в 178 км к юго-западу от столицы государства Самоа города Апиа. Их очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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