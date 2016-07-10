У берегов Самоа в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье у берегов Самоа в Тихом океане.
На юге Филиппин произошло 5-балльное землетрясение
Об этом сообщила Геологическая служба США, передает ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился в 178 км к юго-западу от столицы государства Самоа города Апиа. Их очаг залегал на глубине 10 км.
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+25°... +15°
-
Днепр+30°... +15°
-
Донецк+29°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запорожье+30°... +17°
-
Ивано-Франковск+24°... +14°
-
Киев+28°... +19°
-
Кировоград+29°... +15°
-
Луганск+29°... +13°
-
Луцк+27°... +16°
-
Львов+26°... +16°
-
Николаев+31°... +16°
-
Одесса+30°... +17°
-
Полтава+27°... +16°
-
Ровно+26°... +16°
-
Симферополь+28°... +16°
-
Сумы+26°... +15°
-
Тернополь+25°... +15°
-
Харьков+27°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницкий+25°... +15°
-
Черкассы+28°... +17°
-
Чернигов+29°... +17°
-
Черновцы+23°... +17°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 66 %
Давление: 755 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков: 17 %
Восход: 05:43
Закат 20:37
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей