Супертайфун на Тайване: трое погибших, сотни раненых (фото)
Удар стихии привел к отключению электричества в более чем 500 тысяч домов. Около 20 тысяч все еще остаются без электроснабжения.
Как сообщает Синьхуа, вследствие оползня на юго-востоке Тайваня, вызванного обрушившимся на остров тайфуном "Непартак", погибли три человека, еще 311 получили ранения.
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Оползень, вызванный тайфуном "Непартак", произошел в уезде Тайдун в 5:50 в пятницу, когда скорость ветра достигала 191 км/ч. Тайфун пересек Тайваньский пролив и обрушился на провинцию Фуцзянь во второй половине дня в субботу со скоростью ветра 100 км/ч.
По информации тайваньского центра экстренного реагирования на стихийные бедствия, среди троих погибших - 39-летний мужчина, упавший в озеро и утонувший в уезде Хуалянь, 71-летняя жительница уезда Тайдун, погибшая от серьезных травм, которые она получила, когда на нее упал шкаф, и мужчина, упавший в море в уезде Ляньцзян.
Экономический ущерб от тайфуна в сельскохозяйственном секторе оценивают в более чем 700 млн новых тайваньских долларов /21,8 млн долл США.
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