На юге Филиппин произошло 5-балльное землетрясение

Землетрясение магнитудой более 5 баллов произошло в ночь на 9 июля (по киевскому времени) у берегов Филиппин.

На Филиппинах произошло 5-балльное землетрясение, о разрушениях не сообщают / zamboanga.com

Об этом сообщает Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 57-62 километра на острове Минданао между городами Бутуан и Бислиг (регион Карага).

В 7:16 по местному времени в этом районе было зафиксировано 3 толчка силой 5,2-5,3 балла.

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Кроме того, как сообщает Геологическая служба США, утром 9 июля в море у берегов Филиппин также произошло землятресение, сила которого составила 4,5 балла.

По ее данным, эпицентр находился на глубине 93,5 километра и примерно в 50 километрах к юго-востоку от острова Минданао.

Информация о пострадавших, ущербе, а также о возникновении угрозы цунами не поступала.