Из-за сильных дождей на юге Японии остановлено движение скоростных поездов

Движение скоростных поездов "синкансэн" было временно остановлено сегодня на японском острове Кюсю из-за сильных дождей.

REUTERS

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на железнодорожного оператора JR Kyushu.

Отмечается, что движение скоростных поездов приостановлено на отрезке между префектурами Кумамото и Кагосима.

Читайте также В Пакистане наводнение смыло мечеть, погибли 30 человек

На юге и юго-западе Японии второй день продолжаются мощные ливни в связи с проходящим рядом с японскими островами тайфуном "Непартак". Уровень выпадения осадков в этих регионах сейчас достигает 250 мм/час.

Национальное метеорологическое управление предупреждает об угрозе оползней и разлива рек. Рекомендацию об эвакуации к настоящему времени получили несколько сотен человек - в основном, проживающих в небольших горных поселках.