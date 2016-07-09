Из-за сильных дождей на юге Японии остановлено движение скоростных поездов

04:24, 9 июля 2016
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Движение скоростных поездов "синкансэн" было временно остановлено сегодня на японском острове Кюсю из-за сильных дождей. 

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на железнодорожного оператора JR Kyushu.

Отмечается, что движение скоростных поездов приостановлено на отрезке между префектурами Кумамото и Кагосима.

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На юге и юго-западе Японии второй день продолжаются мощные ливни в связи с проходящим рядом с японскими островами тайфуном "Непартак". Уровень выпадения осадков в этих регионах сейчас достигает 250 мм/час.

Национальное метеорологическое управление предупреждает об угрозе оползней и разлива рек. Рекомендацию об эвакуации к настоящему времени получили несколько сотен человек - в основном, проживающих в небольших горных поселках.

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