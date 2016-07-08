На Закарпатье ожидается повышение уровней воды в реках

16:18, 8 июля 2016
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При сильных ливнях возможно формирование значительного местного стока и селевых потоков.

река / geocaching.su
На реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0.2-1.0 м / geocaching.su

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"9-10 июля на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0.2-1,0 м на малых водотоках на 0,5-1,5 м, при сильных ливнях возможно формирование значительного местного стока и селевых потоков", - говорится в сообщении.

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