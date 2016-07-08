В американском Канзасе пронесся разрушительный торнадо (видео)

Торнадо прошел в городе Юрика в четверг вечером.

Торнадо прошел в городе Юрика / KSNW

В результате стихии были повреждены здания больницы и дома престарелых, передает The Weather Channel.

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Кроме того, из-за сильного ветра деревья упали на линии электропередач, что затруднило проезд аварийным службам.

Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщал УНИАН, проливные дожди в американских штатах Кентукки и Теннеси в ночь на среду вызвали наводнения. Из-за подтапливания жилых домов местные власти приняли решение начать эвакуацию.