В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

Днем 9 июля в столице шквалы 15-20 м/с и грозы.

Днем 9 июля в столице ожидаются шквалы 15-20 м/с и грозы / REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также На выходных Украину накроют дожди, температура до +27° (карта)

"Днем 9 июля грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в Шевченковском районе из-за сильного ветра дерево упало на машину и порвало провода электроснабжения. Из-за грозы и шквалов 15-20 м/с было объявлено штормовое предупреждение.