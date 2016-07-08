В Киеве и области объявили штормовое предупреждение
Днем 9 июля в столице шквалы 15-20 м/с и грозы.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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"Днем 9 июля грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 6 июля в Шевченковском районе из-за сильного ветра дерево упало на машину и порвало провода электроснабжения. Из-за грозы и шквалов 15-20 м/с было объявлено штормовое предупреждение.
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