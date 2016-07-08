Водителей на украинских дорогах ожидает теплая погода, во многих регионах пройдут дожди

13:00, 8 июля 2016
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На дорогах Украины температура поднимется до +28°. В воскресенье во многих областях пройдут дожди с грозами. 

УНИАН
В воскресенье во многих областях пройдут дожди с грозами / УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +26°. Завтра на этом маршруте малооблачно. Температура в субботу +23°...+28°. В воскресенье на одесском направлении пройдут дожди, до +27°.

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На трассе Киев - Ужгород сегодня малооблачно, температура в дороге +17°... +26°. Завтра на этом маршруте пройдут дожди с грозами, температура до +23°. В воскресенье на этом направлении ожидаются осадки, температура в дороге +29°...+23°.

На трассе Киев - Харьков сегодня без осадков. Температура в дороге +22°...+23°.  Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +22°...+24°.  В воскресенье дожди, до +23°.  

На Мариупольском направлении осадков не ожидается, температура +22°...+27°. Завтра по этому маршруту малооблачно. В воскресенье дожди, температура поднимется до +26°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня без осадков. Температура в дороге до +21°… +24°. В субботу маршруте пройдут дожди, местами с грозами. В воскресенье также ожидаются осадки, температура до 23 градусов тепла.

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