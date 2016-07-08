Водителей на украинских дорогах ожидает теплая погода, во многих регионах пройдут дожди
На дорогах Украины температура поднимется до +28°. В воскресенье во многих областях пройдут дожди с грозами.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +26°. Завтра на этом маршруте малооблачно. Температура в субботу +23°...+28°. В воскресенье на одесском направлении пройдут дожди, до +27°.
На выходных Украину накроют дожди, температура до +27° (карта)
На трассе Киев - Ужгород сегодня малооблачно, температура в дороге +17°... +26°. Завтра на этом маршруте пройдут дожди с грозами, температура до +23°. В воскресенье на этом направлении ожидаются осадки, температура в дороге +29°...+23°.
На трассе Киев - Харьков сегодня без осадков. Температура в дороге +22°...+23°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +22°...+24°. В воскресенье дожди, до +23°.
На Мариупольском направлении осадков не ожидается, температура +22°...+27°. Завтра по этому маршруту малооблачно. В воскресенье дожди, температура поднимется до +26°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня без осадков. Температура в дороге до +21°… +24°. В субботу маршруте пройдут дожди, местами с грозами. В воскресенье также ожидаются осадки, температура до 23 градусов тепла.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+27°... +14°
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Донецк+26°... +12°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +14°
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Ивано-Франковск+28°... +10°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+25°... +13°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+28°... +13°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +13°
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Симферополь+24°... +10°
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Сумы+27°... +15°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+27°... +12°
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Хмельницкий+27°... +14°
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Черкассы+27°... +16°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+28°... +12°