На выходных Украину накроют дожди, температура до +27° (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, на выходных в Украине пройдут дожди, местами с грозами. Температура поднимется до +27°.

На выходных в Украине пройдут дожди / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +13°, днем +23°. В воскресенье ожидается небольшой дождь, +18°...+30°.

Во Львове завтра дождь с грозой, ночью +12°, днем +20°. В воскресенье без осадков, +13°...+22°.

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Жителям Луцка синоптики обещают на выходных небольшую облачность. Температура воздуха в субботу ночью +13°, днем +28°, возможна гроза. В воскресенье ночью +14°, днем +23°.

В Виннице ожидаются дожди, температура воздуха в субботу +12°...+22°. В воскресенье до +32°.

Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду, температура ночью +14°, днем +26°. В воскресенье также без осадков, температура +14°...+27°.

В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +13°, днем +22°. В воскресенье +15°...+22°, без осадков.

В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье пройдет ливень, температура воздуха +14°...+23°.

Погода на 9 июля / УНИАН

Погода на 10 июяя / УНИАН

В Симферополе завтра без осадков, +14°...+24°. В воскресенье +13°...+21°, возможна гроза.

Жителям Мариуполя на субботу обещают малооблачную погоду, температура ночью +16°, днем +26°. В воскресенье без осадков, температура поднимется до +25°.

В Краматорске в субботу малооблачно, температура ночью +12°, днем +25°. В воскресенье температура до +24°.

В Северодонецке завтра облачно с пояснениями, температура ночью +13°, днем +24°. В воскресенье +15°...+23°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу ожидается дождь, температура до +16°. В воскресенье пасмурно, ночью +7°, днем +18°.

В Моршине на Львовщине в субботу гроза, ночью +16°, днем +23°. В воскресенье облачно с пояснениями, ночью +13°, днем до +21°.

В Трускавце в субботу дождь с грозой, температура +20°. В воскресенье синоптики прогнозируют малооблачную погоду, температура днем +20°.

В Сваляве завтра пройдет дождь, +20°, в вокресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +10° …+21°.

В Затоке на выходных без осадков, воздух прогреется до +27°.

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В Бердянске в субботу будет солнечно, температура до +25°. В воскресенье ожидается гроза, температура до +27°.

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