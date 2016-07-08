На выходных Украину накроют дожди, температура до +27° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, на выходных в Украине пройдут дожди, местами с грозами. Температура поднимется до +27°.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +13°, днем +23°. В воскресенье ожидается небольшой дождь, +18°...+30°.
Во Львове завтра дождь с грозой, ночью +12°, днем +20°. В воскресенье без осадков, +13°...+22°.
Сегодня в Украине осадков не ожидается, температура днем поднимется до +26° (карта)
Жителям Луцка синоптики обещают на выходных небольшую облачность. Температура воздуха в субботу ночью +13°, днем +28°, возможна гроза. В воскресенье ночью +14°, днем +23°.
В Виннице ожидаются дожди, температура воздуха в субботу +12°...+22°. В воскресенье до +32°.
Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду, температура ночью +14°, днем +26°. В воскресенье также без осадков, температура +14°...+27°.
В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +13°, днем +22°. В воскресенье +15°...+22°, без осадков.
В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье пройдет ливень, температура воздуха +14°...+23°.
В Симферополе завтра без осадков, +14°...+24°. В воскресенье +13°...+21°, возможна гроза.
Жителям Мариуполя на субботу обещают малооблачную погоду, температура ночью +16°, днем +26°. В воскресенье без осадков, температура поднимется до +25°.
В Краматорске в субботу малооблачно, температура ночью +12°, днем +25°. В воскресенье температура до +24°.
В Северодонецке завтра облачно с пояснениями, температура ночью +13°, днем +24°. В воскресенье +15°...+23°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу ожидается дождь, температура до +16°. В воскресенье пасмурно, ночью +7°, днем +18°.
В Моршине на Львовщине в субботу гроза, ночью +16°, днем +23°. В воскресенье облачно с пояснениями, ночью +13°, днем до +21°.
В Трускавце в субботу дождь с грозой, температура +20°. В воскресенье синоптики прогнозируют малооблачную погоду, температура днем +20°.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +20°, в вокресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +10° …+21°.
В Затоке на выходных без осадков, воздух прогреется до +27°.
Проливной дождь в Харькове затопил несколько улиц (фото, видео)
В Бердянске в субботу будет солнечно, температура до +25°. В воскресенье ожидается гроза, температура до +27°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +14°
-
Днепр+27°... +14°
-
Донецк+26°... +12°
-
Житомир+28°... +15°
-
Запорожье+27°... +14°
-
Ивано-Франковск+28°... +10°
-
Киев+28°... +18°
-
Кировоград+27°... +13°
-
Луганск+25°... +13°
-
Луцк+28°... +14°
-
Львов+28°... +14°
-
Николаев+27°... +12°
-
Одесса+28°... +13°
-
Полтава+26°... +17°
-
Ровно+28°... +13°
-
Симферополь+24°... +10°
-
Сумы+27°... +15°
-
Тернополь+27°... +15°
-
Харьков+26°... +16°
-
Херсон+27°... +12°
-
Хмельницкий+27°... +14°
-
Черкассы+27°... +16°
-
Чернигов+28°... +16°
-
Черновцы+28°... +12°