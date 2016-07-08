Пилот сфотографировал шторм над Тихим океаном в момент удара молнии (фото)
Пилот авиакомпании Ecuador Airlines Сантьяго Борха сфотографировал тихоокеанский шторм с высоты в 11 тысяч метров в момент удара молнии.
Как сообщает The Washington Post, снимок был сделан к югу от Панамы во время полета на Boeing 767-300.
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"Мне очень нравится эта фотография, потому что на ней можно увидеть размер и силу шторма", - сказал Борха.
Пилот признался, что любит фотографировать, и всегда носит с собой камеру.
Напомним, командир 48 экипажа Международной космической станции (МКС) Джефф Уильямс опубликовал снимок Гренландии, который был сделан им с борта МКС.
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