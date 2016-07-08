Супертайфун "Непартак" обрушился на Тайвань (фото, видео)

В пятницу утром тайфун "Непартак" обрушился на восточное побережье Тайваня, вызвав многие разрушения. Тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома.

Reuters

Шторм начался примерно в 05:50 по местному времени (00:50 по Киеву), скорость вестра составила 234 км/ч, передает The Guardian.

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Центральное бюро погоды Тайваня сообщило, что шторм продержится в течение восьми часов, и призвало граждан готовиться к сильным ливням.

По меньше мере из-за стихии погиб один человек, еще 66 получили ранения. Без электричества остаются 270 тыс. домов.

Ожидается, что в результате стихии на Тайване выпадет до 500 мм осадков, что может повлечь за собой оползни.

Как сообщает NBC News, "Непартак" пронесся мимо Филиппин. Там власти призывают людей как можно дальше держаться от моря.

Тайфун движется на северо-запад в сторону материкового Китая. По прогнозам, туда он доберется в субботу утром.