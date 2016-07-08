В Киеве сегодня воздух прогреется до +22°, без осадков
Согласно данным УНИАН Погода, 8 июля в столице днем до +22°, осадков синоптики не обещают.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +19°. Ветер западный и северо-западный, до 5.5 м/с.
На дорогах Украины ожидается дождливая погода, температура до +27°
Сегодня солнце в столице взошло в 4:56, а закатится в 21:09.
Как сообщал УНИАН, 8 июля в Украине ожидается теплая погода без осадков. Днем воздух прогреется до +26°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+27°... +14°
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Донецк+26°... +12°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +14°
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Ивано-Франковск+28°... +10°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+25°... +13°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+28°... +13°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +13°
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Симферополь+24°... +10°
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Сумы+27°... +15°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+27°... +12°
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Хмельницкий+27°... +14°
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Черкассы+27°... +16°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+28°... +12°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 88 %
Давление: 754 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков: 71 %
Восход: 05:46
Закат 20:27
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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