В Киеве сегодня воздух прогреется до +22°, без осадков

08:30, 8 июля 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, 8 июля в столице днем до +22°, осадков синоптики не обещают. 

kiev-live.com
В Киеве днем до +22° / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +19°. Ветер западный и северо-западный, до 5.5 м/с.

На дорогах Украины ожидается дождливая погода, температура до +27°

Сегодня солнце в столице взошло в 4:56, а закатится в 21:09.

Как сообщал УНИАН, 8 июля в Украине ожидается теплая погода без осадков. Днем воздух прогреется до +26°.

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