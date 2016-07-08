В Киеве сегодня воздух прогреется до +22°, без осадков

Согласно данным УНИАН Погода, 8 июля в столице днем до +22°, осадков синоптики не обещают.

В Киеве днем до +22° / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +19°. Ветер западный и северо-западный, до 5.5 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 4:56, а закатится в 21:09.

Как сообщал УНИАН, 8 июля в Украине ожидается теплая погода без осадков. Днем воздух прогреется до +26°.

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