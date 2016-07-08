Сегодня в Украине осадков не ожидается, температура днем поднимется до +26° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, в пятницу, 8 июля, в Украине ожидается теплая погода без осадков. Днем воздух прогреется до +26°.
В столице сегодня без осадков, днем +22°. Ветер западный и северо-западный, до 5.5 м/с.
На дорогах Украины ожидается дождливая погода, температура до +27°
Во Львове 8 июля небольшая облачность, температура воздуха днем +21°. Ветер западный, слабый.
В Луцке сегодня пасмурно. Температура воздуха днем +22°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу осадков не ожидается. Температура +22°. Ветер северо-западный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +26°, ветер западный и северо-западный, слабый.
В Харькове без осадков. Температура до +22°, ветер западный и северо-западный, до 5.1 м/с.
В Симферополе сегодня осадков не ожидается. Температура днем +23°. Ветер переменный, слабый.
В Днепре малооблачно. Температура воздуха +23°. Ветер западный и северо-западный, до 5.3 м/с.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают практически безоблачную погоду погоду, температура днем +27°. Ветер северный и северо-западный, до 6.2 м/с.
В Краматорске в пятницу облачно с прояснениями, днем +23°. Ветер северо-западный, слабый.
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В Северодонецке сегодня небольшая облачность, температура днем +24°. Ветер северо-западный, умеренный.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+27°... +14°
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Донецк+26°... +12°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +14°
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Ивано-Франковск+28°... +10°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+25°... +13°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+28°... +13°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +13°
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Симферополь+24°... +10°
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Сумы+27°... +15°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+27°... +12°
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Хмельницкий+27°... +14°
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Черкассы+27°... +16°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+28°... +12°