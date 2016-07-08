Сегодня в Украине осадков не ожидается, температура днем поднимется до +26° (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, в пятницу, 8 июля, в Украине ожидается теплая погода без осадков. Днем воздух прогреется до +26°.

Сегодня в Украине без осадков / 7-themes.com

В столице сегодня без осадков, днем +22°. Ветер западный и северо-западный, до 5.5 м/с.

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Во Львове 8 июля небольшая облачность, температура воздуха днем +21°. Ветер западный, слабый.

В Луцке сегодня пасмурно. Температура воздуха днем +22°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу осадков не ожидается. Температура +22°. Ветер северо-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +26°, ветер западный и северо-западный, слабый.

В Украине сегдоня до +26° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +22°, ветер западный и северо-западный, до 5.1 м/с.

В Симферополе сегодня осадков не ожидается. Температура днем +23°. Ветер переменный, слабый.

В Днепре малооблачно. Температура воздуха +23°. Ветер западный и северо-западный, до 5.3 м/с.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают практически безоблачную погоду погоду, температура днем +27°. Ветер северный и северо-западный, до 6.2 м/с.

В Краматорске в пятницу облачно с прояснениями, днем +23°. Ветер северо-западный, слабый.

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В Северодонецке сегодня небольшая облачность, температура днем +24°. Ветер северо-западный, умеренный.

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