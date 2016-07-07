В пятницу в столице до +22°, осадков синоптики не обещают

19:00, 7 июля 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, 8 июля в Киеве без осадков, температура воздуха днем +22°.

holy-mozart.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +18°.

На дорогах Украины ожидается дождливая погода, температура до +27°

Ветер западный, до 4.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 4:56, а зайдет в 21:09.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 8 июля, в Украине температура днем поднимется до +26°, осадков не ожидается

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