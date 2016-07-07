В Украине завтра без осадков, днем воздух погреется до +26° (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, в пятницу, 8 июля, в Украине температура днем поднимется до +26°, осадков не ожидается.

В Украине завтра без осадков / gloss.ua

В Киеве завтра без осадков, ночью +13°, днем +23°. Ветер западный и северо-западный, до 4.9 м/с.

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Во Львове 8 июля небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°. Ветер западный и юго-восточный, слабый.

В Луцке завтра осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +13°, днем +22°. Ветер западный и восточный, до 4.8 м/с.

В Виннице в пятницу синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +11°, днем +22°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +12°, днем +26°, ветер северо-западный, до 5.1 м/с.

В пятницу в Украине до +26° / УНИАН

В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +14°, днем +23°. Ветер западный и северо-западный, до 4.8 м/с.

В Днепре на завтра синоптики небольшую облачность. Температура ночью +14°, днем +23°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

В Симферополе осадков не ожидается. Температура ночью +12°, днем +23°. Ветер северный и северо-западный, до 4.7 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью +18°, днем +26°. Ветер северный и северо-западный, до 5.4 м/с.

В Краматорске в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +23°, ветер северный и северо-западный, слабый.

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В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +16°, днем +24°. Ветер северо-западный, слабый.

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