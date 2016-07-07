В Украине завтра без осадков, днем воздух погреется до +26° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, в пятницу, 8 июля, в Украине температура днем поднимется до +26°, осадков не ожидается.
В Киеве завтра без осадков, ночью +13°, днем +23°. Ветер западный и северо-западный, до 4.9 м/с.
На дорогах Украины ожидается дождливая погода, температура до +27°
Во Львове 8 июля небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°. Ветер западный и юго-восточный, слабый.
В Луцке завтра осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +13°, днем +22°. Ветер западный и восточный, до 4.8 м/с.
В Виннице в пятницу синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +11°, днем +22°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +12°, днем +26°, ветер северо-западный, до 5.1 м/с.
В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +14°, днем +23°. Ветер западный и северо-западный, до 4.8 м/с.
В Днепре на завтра синоптики небольшую облачность. Температура ночью +14°, днем +23°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
В Симферополе осадков не ожидается. Температура ночью +12°, днем +23°. Ветер северный и северо-западный, до 4.7 м/с.
Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью +18°, днем +26°. Ветер северный и северо-западный, до 5.4 м/с.
В Краматорске в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +23°, ветер северный и северо-западный, слабый.
Проливной дождь в Харькове затопил несколько улиц (фото, видео)
В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +16°, днем +24°. Ветер северо-западный, слабый.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+27°... +14°
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Донецк+26°... +12°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +14°
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Ивано-Франковск+28°... +10°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+25°... +13°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+28°... +13°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +13°
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Симферополь+24°... +10°
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Сумы+27°... +15°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+27°... +12°
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Хмельницкий+27°... +14°
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Черкассы+27°... +16°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+28°... +12°