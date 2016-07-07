На востоке США из-за наводнений эвакуируют местное население

Проливные дожди в американских штатах Кентукки и Теннеси в ночь на среду вызвали наводнения.

Проливные дожди в штатах Кентукки и Теннеси вызвали наводнения / Marshall County Emergency Management

Как сообщает The Weather Channel, из-за подтапливания жилых домов местные власти приняли решение начать эвакуацию.

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Ливень затопил многие трассы в Теннеси, их пришлось перекрыть. Кроме того, несколько семей оказались в ловушке после того, как их дома оказались подтопленными.

В штате Кентукки эвакуация объявлена в округе Маршалл, где вода поднялась до критического уровня.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Лас-Вегасе прошел ливень с градом, в результате чего затопило улицы, некоторые районы города остались без электричества.