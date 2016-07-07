В Канаде прошла серия торнадо (фото, видео)

14:44, 7 июля 2016
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В течение последних дней в канадской провинции Альберта пронеслись пять торнадо.

globalnews.ca
В течение последних дней в Альберте пронеслись пять торнадо / globalnews.ca

Первый торнадо прошел еще 30 июня. Из-за стихии в регионе были повалены деревья, разбиты крыши и окна зданий, передает globalnews.ca.

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Сообщений о травмах или жертвах среди населения на данный момент не поступало.

globalnews.ca
Последствия торнадо в Канаде / globalnews.ca
globalnews.ca
В Канаде прошла серия торнадо / globalnews.ca

Напомним, вчера, 6 июля, в российском городе Сургут прошел торнадо, который без труда можно было разглядеть практически с любой точки города.

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