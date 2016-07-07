В Канаде прошла серия торнадо (фото, видео)

В течение последних дней в канадской провинции Альберта пронеслись пять торнадо.

В течение последних дней в Альберте пронеслись пять торнадо / globalnews.ca

Первый торнадо прошел еще 30 июня. Из-за стихии в регионе были повалены деревья, разбиты крыши и окна зданий, передает globalnews.ca.

Читайте также Разрушительный смерч пронесся на Кубе, есть пострадавшие (видео)

Сообщений о травмах или жертвах среди населения на данный момент не поступало.

Последствия торнадо в Канаде / globalnews.ca

В Канаде прошла серия торнадо / globalnews.ca

Напомним, вчера, 6 июля, в российском городе Сургут прошел торнадо, который без труда можно было разглядеть практически с любой точки города.