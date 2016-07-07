В Киеве до конца дня объявили штормовое предупреждение

12:35, 7 июля 2016
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Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сегодня во многих регионах Украины синоптики обещают дожди, температура до +30° (карта)

"В ближайший час с удержанием до конца дня 7 июля по г. Киеву порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера в Шевченковском районе из-за сильного ветра дерево упало на машину и порвало провода электроснабжения. Из-за грозы и шквалов 15-20 м/с было объявлено штормовое предупреждение.

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