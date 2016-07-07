На дорогах Украины ожидается дождливая погода, температура до +27°

Сегодня и в пятницу на украинских дорогах температура поднимется до +27°, в некоторых областях пройдут дожди.

На украинских дорогах температура поднимется до +27° / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня будет небольшая облачность, в Одесской области возможен дождь. Температура +20°… +25°. Завтра на этом маршруте температура до +26°, без осадков.

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На трассе Киев - Ужгород в Хмельницкой и Житомирской областях пройдут дожди, температура в дороге +17° … +23°. В пятницу на этом маршруте без осадков, температура до +27°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +29°, в Днепропетровской области дождь. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +26°.

В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют осадки. Температура в дороге до +24°. 8 июля путешествующих по этому маршруту будет ожидать малооблачная погода, температура +22°… +23°.

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По маршруту Киев - Черновцы сегодня местами пройдут дожди, температура +18° … +23°. По данному направлению в пятницу без осадков, температура до +25°.

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