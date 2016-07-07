На дорогах Украины ожидается дождливая погода, температура до +27°
Сегодня и в пятницу на украинских дорогах температура поднимется до +27°, в некоторых областях пройдут дожди.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня будет небольшая облачность, в Одесской области возможен дождь. Температура +20°… +25°. Завтра на этом маршруте температура до +26°, без осадков.
Сегодня во многих регионах Украины синоптики обещают дожди, температура до +30° (карта)
На трассе Киев - Ужгород в Хмельницкой и Житомирской областях пройдут дожди, температура в дороге +17° … +23°. В пятницу на этом маршруте без осадков, температура до +27°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +29°, в Днепропетровской области дождь. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +26°.
В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют осадки. Температура в дороге до +24°. 8 июля путешествующих по этому маршруту будет ожидать малооблачная погода, температура +22°… +23°.
Проливной дождь в Харькове затопил несколько улиц (фото, видео)
По маршруту Киев - Черновцы сегодня местами пройдут дожди, температура +18° … +23°. По данному направлению в пятницу без осадков, температура до +25°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+27°... +14°
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Донецк+26°... +12°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +14°
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Ивано-Франковск+28°... +10°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+25°... +13°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+28°... +13°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +13°
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Симферополь+24°... +10°
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Сумы+27°... +15°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+27°... +12°
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Хмельницкий+27°... +14°
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Черкассы+27°... +16°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+28°... +12°