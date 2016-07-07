В российском Сургуте пронесся торнадо (видео)

Вчера на реке Обь образовалась гигантская воронка в виде облачного рукава.

Торнадо не нанес повреждений / youtube.com Мастер крановщик Самарский

Она была такой высоты, что ее без труда можно разглядеть практически с любой точки города, сообщает in-news.ru.

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Исчез торнадо так же быстро, как появился, гигантский рукав оторвался от водной поверхности и через некоторое время исчез полностью.

Отмечается, что такие смерчи фиксируют в Сургуте не впервые. В сентябре 2008 года подобная воронка образовалась над грэсовским водохранилищем. Спустя пять лет там же прошел еще один торнадо.

Напомним, из-за смерча, который прошел на Кубе, 38 человек получили травмы, 6 из них находятся в тяжелом состоянии.