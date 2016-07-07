В российском Сургуте пронесся торнадо (видео)
Вчера на реке Обь образовалась гигантская воронка в виде облачного рукава.
Она была такой высоты, что ее без труда можно разглядеть практически с любой точки города, сообщает in-news.ru.
Разрушительный торнадо пронесся в США (фото)
Исчез торнадо так же быстро, как появился, гигантский рукав оторвался от водной поверхности и через некоторое время исчез полностью.
Отмечается, что такие смерчи фиксируют в Сургуте не впервые. В сентябре 2008 года подобная воронка образовалась над грэсовским водохранилищем. Спустя пять лет там же прошел еще один торнадо.
Напомним, из-за смерча, который прошел на Кубе, 38 человек получили травмы, 6 из них находятся в тяжелом состоянии.
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