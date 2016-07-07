Китайцев предупредили о возможности новых наводнений в стране

09:50, 7 июля 2016
769

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что страна должна готовиться к серьезным наводнениям в июле-августе.

Reuters
Reuters

Ли Кэцян посетил провинции Аньхой, Хунань и Хубэй для того, чтобы проконтролировать, как проходит ликвидация последствий непогоды в этих районах, передает Xinhua.

В Непале из-за оползней погибли 11 человек

Вдоль реки Янцзы из-за сильного дождя погибли 128 человек, еще 42 числятся пропавшими без вести.

Премьер предупредил, что худшие условия могут наступить в ближайшие два месяца, поэтому в стране необходимо принять все меры безопасности.

Напомним, по меньшей мере 55 человек погибли в Индии и на севере Пакистана в результате наводнений и оползней, вызванных проливными муссонными дождями.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Украине без осадков, температура до +28° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, температура до +28° (видеопрогноз)
В Китае произошло мощное землетрясение В Китае произошло мощное землетрясение
Синоптики предупредили о новом мощном шторме в курортной Кирилловке (видео) Синоптики предупредили о новом мощном шторме в курортной Кирилловке (видео)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Украине сегодня без осадков, на юге до +28° (карта) В Украине сегодня без осадков, на юге до +28° (карта)
Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео) Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео)
Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
88 %
754 мм
4.4 м/с
71 %
Лента новостей