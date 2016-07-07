Китайцев предупредили о возможности новых наводнений в стране

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что страна должна готовиться к серьезным наводнениям в июле-августе.

Reuters

Ли Кэцян посетил провинции Аньхой, Хунань и Хубэй для того, чтобы проконтролировать, как проходит ликвидация последствий непогоды в этих районах, передает Xinhua.

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Вдоль реки Янцзы из-за сильного дождя погибли 128 человек, еще 42 числятся пропавшими без вести.

Премьер предупредил, что худшие условия могут наступить в ближайшие два месяца, поэтому в стране необходимо принять все меры безопасности.

Напомним, по меньшей мере 55 человек погибли в Индии и на севере Пакистана в результате наводнений и оползней, вызванных проливными муссонными дождями.