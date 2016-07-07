Китайцев предупредили о возможности новых наводнений в стране
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что страна должна готовиться к серьезным наводнениям в июле-августе.
Ли Кэцян посетил провинции Аньхой, Хунань и Хубэй для того, чтобы проконтролировать, как проходит ликвидация последствий непогоды в этих районах, передает Xinhua.
В Непале из-за оползней погибли 11 человек
Вдоль реки Янцзы из-за сильного дождя погибли 128 человек, еще 42 числятся пропавшими без вести.
Премьер предупредил, что худшие условия могут наступить в ближайшие два месяца, поэтому в стране необходимо принять все меры безопасности.
Напомним, по меньшей мере 55 человек погибли в Индии и на севере Пакистана в результате наводнений и оползней, вызванных проливными муссонными дождями.
Читайте также
Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео)
Погода в Украине
-
Винница+27°... +14°
-
Днепр+27°... +14°
-
Донецк+26°... +12°
-
Житомир+28°... +15°
-
Запорожье+27°... +14°
-
Ивано-Франковск+28°... +10°
-
Киев+28°... +18°
-
Кировоград+27°... +13°
-
Луганск+25°... +13°
-
Луцк+28°... +14°
-
Львов+28°... +14°
-
Николаев+27°... +12°
-
Одесса+28°... +13°
-
Полтава+26°... +17°
-
Ровно+28°... +13°
-
Симферополь+24°... +10°
-
Сумы+27°... +15°
-
Тернополь+27°... +15°
-
Харьков+26°... +16°
-
Херсон+27°... +12°
-
Хмельницкий+27°... +14°
-
Черкассы+27°... +16°
-
Чернигов+28°... +16°
-
Черновцы+28°... +12°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 88 %
Давление: 754 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков: 71 %
Восход: 05:46
Закат 20:27
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей