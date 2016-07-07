В Киеве сегодня днем до +20°, осадков не ожидается

Согласно данным УНИАН Погода, в четверг в столице осадков не ожидается, температура днем до +20°.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +18°. Ветер западный, до 6.7 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 4:55, а закатится в 21:09.

Как сообщал УНИАН, сегодня во многих областях Украины пройдут дожди, местами с грозами. Теплее всего будет на востоке страны - до +30°.

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