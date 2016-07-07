Сегодня во многих регионах Украины синоптики обещают дожди, температура до +30° (карта)

08:05, 7 июля 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, 7 июля во многих областях Украины пройдут дожди, местами с грозами. Теплее всего будет на востоке страны - до +30°.

tivasyk.info
Сегодня в Украину придут дожди / tivasyk.info

В столице сегодня без осадков, днем +20°. Ветер западный, до 6.7 м/с.

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Во Львове 7 июля небольшая облачность, температура воздуха днем +18°. Ветер западный и северо-западный, до 9.4 м/с. 

В Луцке сегодня дождь. Температура воздуха днем +19°. Ветер западный, свежий.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг осадков не ожидается. Температура +19°. Ветер западный и северо-западный, до 6.6 м/с.

Одесситам на сегодня обещают ливень, температура днем +25°, ветер переменный, умеренный.

УНИАН
В Украине до +30° / УНИАН

В Харькове дождь с грозой. Температура до +24°, ветер переменный, до 4.1 м/с.

В Симферополе сегодня осадков не ожидается. Температура днем +26°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре пройдет дождь. Температура воздуха +26°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +29°. Ветер переменный, до 6.7 м/с.

В Краматорске в четверг облачно, днем +28°. Ветер переменный, слабый.

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В Северодонецке сегодня облачно с прояснениями, температура днем +28°. Ветер переменный, до 5.2 м/с.

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