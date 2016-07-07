Сегодня во многих регионах Украины синоптики обещают дожди, температура до +30° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, 7 июля во многих областях Украины пройдут дожди, местами с грозами. Теплее всего будет на востоке страны - до +30°.
В столице сегодня без осадков, днем +20°. Ветер западный, до 6.7 м/с.
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Во Львове 7 июля небольшая облачность, температура воздуха днем +18°. Ветер западный и северо-западный, до 9.4 м/с.
В Луцке сегодня дождь. Температура воздуха днем +19°. Ветер западный, свежий.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг осадков не ожидается. Температура +19°. Ветер западный и северо-западный, до 6.6 м/с.
Одесситам на сегодня обещают ливень, температура днем +25°, ветер переменный, умеренный.
В Харькове дождь с грозой. Температура до +24°, ветер переменный, до 4.1 м/с.
В Симферополе сегодня осадков не ожидается. Температура днем +26°. Ветер переменный, легкий.
В Днепре пройдет дождь. Температура воздуха +26°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +29°. Ветер переменный, до 6.7 м/с.
В Краматорске в четверг облачно, днем +28°. Ветер переменный, слабый.
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В Северодонецке сегодня облачно с прояснениями, температура днем +28°. Ветер переменный, до 5.2 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+27°... +14°
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Донецк+26°... +12°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +14°
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Ивано-Франковск+28°... +10°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+25°... +13°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+28°... +13°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +13°
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Симферополь+24°... +10°
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Сумы+27°... +15°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+27°... +12°
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Хмельницкий+27°... +14°
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Черкассы+27°... +16°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+28°... +12°