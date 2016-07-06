Непогода в Киеве продержится до конца суток – ГСЧС

19:30, 6 июля 2016
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В Шевченковском районе из-за сильного ветра дерево упало на машину и порвало линии электропередач.

УНИАН
Мощная гроза в Киеве / УНИАН

Непогода, накрывшая Киев около пяти вечера, может продлиться до конца суток. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Из-за грозы и шквалов 15-20м/сек. было объявлено штормовое предупреждение.

Киевская служба спасения напомнила горожанам, как вести себя в таких сложных погодных условиях и просит быть осмотрительными.

Во время сильного ветра необходимо отойти от деревьев, которые растут отдельно; если человек в лесу, то ему следует стать под деревья, которые растут близко друг к другу (исключение — сосновый лес, поскольку с сосен часто падают ветки); укрыться в любых зданиях; в поле следует лечь лицом вниз.

Нельзя: стоять у витрин, рекламных щитов, палаток палаток из ткани; находиться рядом с трансформаторами, опорами сетей электропередач; бежать домой, если это далеко; открывать окна; выходить на балкон.

Во время грозы дома следует: отключить электроприборы; отключить телевизор от антенны; закрыть все окна; не подходить к окнам; не браться за металлические входные двери.

Київська служба порятунку
Дерево упало на машину на ул. Тарасовская / Киевская служба спасения

Кроме того, в Службе спасения сообщили, что в Шевченковском районе на ул. Тарасовской, 21 сильним ветром на машину повалило дерево. Падая, оно зацепило провода дорожного освещения. По информации от “Киевэнерго” дорожное освещение будет восстановлено уже сегодня вечером.

Яндекс.Пробки
Пробки в Киеве 6 июля / Яндекс.Пробки

Пробки в Киеве, по данным информационного сервиса "Яндекс. Пробки", остаются на уровне 4 баллов. Наиболее сложная ситуация традиционно в центре - в районе Крещатика, площади Льва Толстого, Большой Васильковской, ул. Шота Руставели и частично бульвара Леси Украинки. Мосты по состоянию на 19:45 свободны.

Добавим, что сегодня синоптики обещали жителям столицы приятную прохладу и небольшую грозу. Завтра в Киеве осадков не ожидают.

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