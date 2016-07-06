Непогода в Киеве продержится до конца суток – ГСЧС
В Шевченковском районе из-за сильного ветра дерево упало на машину и порвало линии электропередач.
Непогода, накрывшая Киев около пяти вечера, может продлиться до конца суток. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Из-за грозы и шквалов 15-20м/сек. было объявлено штормовое предупреждение.
Киевская служба спасения напомнила горожанам, как вести себя в таких сложных погодных условиях и просит быть осмотрительными.
Во время сильного ветра необходимо отойти от деревьев, которые растут отдельно; если человек в лесу, то ему следует стать под деревья, которые растут близко друг к другу (исключение — сосновый лес, поскольку с сосен часто падают ветки); укрыться в любых зданиях; в поле следует лечь лицом вниз.
Нельзя: стоять у витрин, рекламных щитов, палаток палаток из ткани; находиться рядом с трансформаторами, опорами сетей электропередач; бежать домой, если это далеко; открывать окна; выходить на балкон.
Во время грозы дома следует: отключить электроприборы; отключить телевизор от антенны; закрыть все окна; не подходить к окнам; не браться за металлические входные двери.
Кроме того, в Службе спасения сообщили, что в Шевченковском районе на ул. Тарасовской, 21 сильним ветром на машину повалило дерево. Падая, оно зацепило провода дорожного освещения. По информации от “Киевэнерго” дорожное освещение будет восстановлено уже сегодня вечером.
Пробки в Киеве, по данным информационного сервиса "Яндекс. Пробки", остаются на уровне 4 баллов. Наиболее сложная ситуация традиционно в центре - в районе Крещатика, площади Льва Толстого, Большой Васильковской, ул. Шота Руставели и частично бульвара Леси Украинки. Мосты по состоянию на 19:45 свободны.
Добавим, что сегодня синоптики обещали жителям столицы приятную прохладу и небольшую грозу. Завтра в Киеве осадков не ожидают.
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