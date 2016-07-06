В четверг в Киеве осадков не ожидается, днем до +22°

19:00, 6 июля 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, в четверг в столице без осадков, температура воздуха днем +22°.

holy-mozart.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +18°.

Водителей на украинских дорогах ожидает теплая погода, местами пройдут дожди

Ветер западный, до 6.7 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 4:55, а зайдет в 21:09.

Как сообщал УНИАН, 7 июля во многих украинских областях пройдут дожди, температура днем до +31°.

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