Завтра в Украине до +31°, во многих областях пройдут дожди (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, 7 июля во многих украинских областях пройдут дожди, температура днем до +31°.

Завтра во многих областях пройдут дожди / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью +12°, днем +22°. Ветер западный, до 6.5 м/с.

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Во Львове 7 июля пасмурно, ночью +9°, днем +17°. Ветер западный, до 8.9 м/с.

В Луцке завтра пройдет дождь. Температура воздуха ночью +9°, днем +19°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

В Виннице в четверг синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +11°, днем +19°. Ветер западный и северо-западный, до 5.8 м/с.

Одесситам на завтра обещают дождь с грозой. Температура ночью +13°, днем +22°, ветер переменный, слабый.

Завтра в Украине до +31° / УНИАН

В Харькове в четверг ожидается гроза, температура ночью +13°, днем +25°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют дождь. Температура ночью +13°, днем +27°. Ветер переменный, слабый.

В Симферополе осадков не ожидается. Температура ночью +13°, днем +26°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью +16°, днем +29°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

В Краматорске в четверг облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +27°, ветер переменный, слабый.

В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +13°, днем +29°. Ветер северный и северо-западный, легкий.

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