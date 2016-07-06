Завтра в Украине до +31°, во многих областях пройдут дожди (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, 7 июля во многих украинских областях пройдут дожди, температура днем до +31°.
В Киеве завтра без осадков, ночью +12°, днем +22°. Ветер западный, до 6.5 м/с.
Водителей на украинских дорогах ожидает теплая погода, местами пройдут дожди
Во Львове 7 июля пасмурно, ночью +9°, днем +17°. Ветер западный, до 8.9 м/с.
В Луцке завтра пройдет дождь. Температура воздуха ночью +9°, днем +19°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
В Виннице в четверг синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +11°, днем +19°. Ветер западный и северо-западный, до 5.8 м/с.
Одесситам на завтра обещают дождь с грозой. Температура ночью +13°, днем +22°, ветер переменный, слабый.
В Харькове в четверг ожидается гроза, температура ночью +13°, днем +25°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют дождь. Температура ночью +13°, днем +27°. Ветер переменный, слабый.
В Симферополе осадков не ожидается. Температура ночью +13°, днем +26°. Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью +16°, днем +29°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.
В Краматорске в четверг облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +27°, ветер переменный, слабый.
В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +13°, днем +29°. Ветер северный и северо-западный, легкий.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+27°... +14°
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Донецк+26°... +12°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +14°
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Ивано-Франковск+28°... +10°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+25°... +13°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+28°... +13°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +13°
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Симферополь+24°... +10°
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Сумы+27°... +15°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+27°... +12°
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Хмельницкий+27°... +14°
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Черкассы+27°... +16°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+28°... +12°