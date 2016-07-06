На Канаду надвигается сильная жара

15:20, 6 июля 2016
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Жителей Торонто и большей части канадской провинции Онтарио предупреждают о надвигающейся жаре.

Reuters
Reuters

Министерство окружающей среды Канады сообщает, что температура будет держаться на уровне около 35°, передает CTV News Toronto.

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Медики призывают людей пить побольше жидкости и позаботиться о том, чтобы пожилые люди, которые особенно подвержены риску тепловых ударов, также пили много воды.

Ожидается, что температура в регионе не спадет до пятницы.

Напомним, в Испанию пришла экстремальная жара, температура поднялась до 44.5°. Из-за жары повысился риск возникновения лесных пожаров, местами испанцев предупреждают о "высоком" уровне пожарной опасности.

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