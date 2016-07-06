Вулкан Ключевской на Камчатке снова извергает пепел

Сегодня, 6 июля, шлейф пепла протянулся на расстояние 260 км от вулкана.

Сегодня шлейф пепла протянулся на расстояние 260 км от вулкана / flickr.com Eugene Kaspersky

Выброс пепла на Ключевском вулкане (Россия) был зафиксирован сегодня в 08:25 местного времени. Его высота составила около 5 километров над уровнем моря. Ветром пепел отнесло от вулкана на 260 км, передает ТАСС.

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"На высоте примерно 4400-4500 метров образовался побочный прорыв. Из него берут начала сейчас сразу три лавовых потока. Их протяженность пока не превышает 1 000 метров", - сообщил сообщил руководитель Ключевской вулканологической обсерватории Юрий Демянчук

Он уточнил, что это относительно небольшие потоки. Также в разломе побочного прорыва началось фонтанирование раскаленной лавы. Ее выбрасывает на высоту до 100 метров над склоном. Кроме того, со 2 июля в кратере периодически происходят выбросы пепла на высоту до восьми км над уровнем моря. Сегодня, 6 июля, шлейф пепла протянулся на расстояние 260 км от вулкана. Однако пеплопады зафиксированы не были, так как частицы отнесло ветром в сторону от населенных пунктов.

Напомним, геологи из Вулканической обсерватории Аляски (ВОА) предупреждают, что расположенный на полуострове вулкан Павлова пробуждается и может начать извергаться до конца этого года.