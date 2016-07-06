Водителей на украинских дорогах ожидает теплая погода, местами пройдут дожди

13:00, 6 июля 2016
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Сегодня и в четверг на дорогах Украины местами пройдут дожди, температура поднимется до +30°.

loginincorrect.livejournal.com
Температура воздуха на дорогах Украины поднимется до +30° / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня будет небольшая облачность. Температура +26°… +29°. Завтра на этом маршруте температура до +22°, в Одесской области возможна гроза.

Сегодня в Украине до +29°, в западных областях пройдут дожди (карта)

На трассе Киев - Ужгород местами пройдут дожди, температура в дороге +23° … +27°. В четверг на этом маршруте без осадков, температура до +23°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +27°, без осадков. Завтра на данном маршруте местами пройдут дожди, температура до +30°.

В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура в дороге до +27°. 7 июля путешествующих по этому маршруту будут ожидать дожди с грозами, температура +20°… +25°.

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По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, температура +26° … +27°. По данному направлению в четверг также без осадков, температура до +22°. 

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