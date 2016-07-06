Водителей на украинских дорогах ожидает теплая погода, местами пройдут дожди
Сегодня и в четверг на дорогах Украины местами пройдут дожди, температура поднимется до +30°.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня будет небольшая облачность. Температура +26°… +29°. Завтра на этом маршруте температура до +22°, в Одесской области возможна гроза.
Сегодня в Украине до +29°, в западных областях пройдут дожди (карта)
На трассе Киев - Ужгород местами пройдут дожди, температура в дороге +23° … +27°. В четверг на этом маршруте без осадков, температура до +23°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +27°, без осадков. Завтра на данном маршруте местами пройдут дожди, температура до +30°.
В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура в дороге до +27°. 7 июля путешествующих по этому маршруту будут ожидать дожди с грозами, температура +20°… +25°.
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По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, температура +26° … +27°. По данному направлению в четверг также без осадков, температура до +22°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+27°... +14°
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Донецк+26°... +12°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +14°
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Ивано-Франковск+28°... +10°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+25°... +13°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+28°... +13°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +13°
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Симферополь+24°... +10°
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Сумы+27°... +15°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+27°... +12°
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Хмельницкий+27°... +14°
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Черкассы+27°... +16°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+28°... +12°