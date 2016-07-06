На Тайвань надвигается супертайфун "Непартак"

Тайвань готовится к супертайфуну "Непартак", который должен обрушиться на остров в этот четверг.

Тайвань готовится к супертайфуну "Непартак" / NASA

За двое суток скорость тайфуна выросла со 110 км в час до 240 км в час, что не является пределом, сообщает CNN.

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Ожидается, что из-за тайфуна на острове выпадет более 100 мм осадков. Кроме того, прогнозируется, что волны поднимутся до 13 метров.

Напомним, миллионы филиппинцев остались без электричества из-за тайфуна "Мелор". Из-за тайфуна были повалены деревья и разорваны линии электропередачи.