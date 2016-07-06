На Тайвань надвигается супертайфун "Непартак"

11:54, 6 июля 2016
853

Тайвань готовится к супертайфуну "Непартак", который должен обрушиться на остров в этот четверг.

NASA
Тайвань готовится к супертайфуну "Непартак" / NASA

За двое суток скорость тайфуна выросла со 110 км в час до 240 км в час, что не является пределом, сообщает CNN.

Земле угрожают катастрофические цунами и тайфуны уже через 20 лет - ученые

Ожидается, что из-за тайфуна на острове выпадет более 100 мм осадков. Кроме того, прогнозируется, что волны поднимутся до 13 метров.

Напомним, миллионы филиппинцев остались без электричества из-за тайфуна "Мелор". Из-за тайфуна были повалены деревья и разорваны линии электропередачи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Из-за деятельности пожарных австралийский Сидней накрыл густой туман (видео) Из-за деятельности пожарных австралийский Сидней накрыл густой туман (видео)
В Китае произошло мощное землетрясение В Китае произошло мощное землетрясение
Число жертв ливней на Шри-Ланке возросло до 23 человек Число жертв ливней на Шри-Ланке возросло до 23 человек
Оман пострадал от мощного циклона "Мекуну" Оман пострадал от мощного циклона "Мекуну"
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26° Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26°
Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
88 %
754 мм
4.4 м/с
71 %
Лента новостей