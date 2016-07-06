В Непале из-за оползней погибли 11 человек

Не менее 11 человек погибли, десятки получили травмы в результате оползней, которые прошли после сильных дождей в Непале.

Reuters

На западе страны 5 июля разрушились два дома, в результате чего погибли 11 человек, включая троих детей, передает News 18.

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Кроме того, сообщается, что на прошлой неделе в Катманду погибли двое детей вследствие обрушения здания школы после проливного дождя.

Напомним, после проливного дождя, который вызвал наводнение возле реки Янзцы (Китай), погибли свыше 180 человек.