В Непале из-за оползней погибли 11 человек
Не менее 11 человек погибли, десятки получили травмы в результате оползней, которые прошли после сильных дождей в Непале.
На западе страны 5 июля разрушились два дома, в результате чего погибли 11 человек, включая троих детей, передает News 18.
В Колумбии из-за оползня погибли шесть человек
Кроме того, сообщается, что на прошлой неделе в Катманду погибли двое детей вследствие обрушения здания школы после проливного дождя.
Напомним, после проливного дождя, который вызвал наводнение возле реки Янзцы (Китай), погибли свыше 180 человек.
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