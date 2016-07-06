Ливень затопил российский Ульяновск: люди передвигались по городу на каноэ (видео)

10:17, 6 июля 2016
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Вчера в Ульяновске (РФ) практически не прекращался дождь и шквалистый ветер. В результате город затопило.

vk.com Ульяновск
Вчера в Ульяновске практически не прекращался дождь / vk.com Ульяновск

Ливневки в городе не справляются с непогодой, и по улицам разливаются огромные реки. Предприимчивые горожане даже устроили катание на каноэ на ул. Карла Маркса, передает 73online.ru.

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На видео, размещенном на Youtube, мужчина плыл по "рекам", текущим по центру Ульяновска.

Напомним, 30 июня в Ростове-на-Дону (РФ) в результате сильного дождя произошли подтопления дворовых территорий, подвальных помещений, подтоплены автомобили. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

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