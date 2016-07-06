В Киеве сегодня без осадков, температура днем поднимется до +27°

Согласно данным УНИАН Погода, в среду, 6 июля, в столице воздух прогреется до +27°, осадков синоптики не обещают.

В Киеве сегодня осадков не ожидается / focus.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 4:54, а закатится в 21:10.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в большинстве украинских областей осадков не ожидается, температура воздуха поднимется до +29°.

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