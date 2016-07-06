Сегодня в Украине до +29°, в западных областях пройдут дожди (карта)

08:06, 6 июля 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, 6 июля в большинстве украинских областей осадков не ожидается, температура воздуха поднимется до +29°.

фото УНИАН
В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем +27°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.

Во Львове 6 июля ожидается дождь, температура воздуха днем +23°. Ветер переменный, умеренный.

На украинских автодорогах температура поднимется до +29°, в среду возможны осадки

В Луцке сегодня ливень. Температура воздуха днем +26°. Ветер переменный, до 6.5 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник осадков не ожидается. Температура +27°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +29°, ветер переменный, до 5.6 м/с.

УНИАН
Сегодня в Украине до +29° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +23°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня осадков не ожидается. Температура днем +25°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.5 м/с.

В Днепре малооблачно. Температура воздуха +25°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +27°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.

В Краматорске в среду облачно, днем +25°. Ветер переменный, легкий.

В западных областях на завтра объявили штормовое предупреждение

В Северодонецке сегодня практически безоблачно, температура днем +26°. Ветер северный и северо-западный, легкий.

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