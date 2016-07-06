Сегодня в Украине до +29°, в западных областях пройдут дожди (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, 6 июля в большинстве украинских областей осадков не ожидается, температура воздуха поднимется до +29°.
В столице сегодня без осадков, днем +27°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.
Во Львове 6 июля ожидается дождь, температура воздуха днем +23°. Ветер переменный, умеренный.
На украинских автодорогах температура поднимется до +29°, в среду возможны осадки
В Луцке сегодня ливень. Температура воздуха днем +26°. Ветер переменный, до 6.5 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник осадков не ожидается. Температура +27°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +29°, ветер переменный, до 5.6 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +23°, ветер переменный, слабый.
В Симферополе сегодня осадков не ожидается. Температура днем +25°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.5 м/с.
В Днепре малооблачно. Температура воздуха +25°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +27°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.
В Краматорске в среду облачно, днем +25°. Ветер переменный, легкий.
В западных областях на завтра объявили штормовое предупреждение
В Северодонецке сегодня практически безоблачно, температура днем +26°. Ветер северный и северо-западный, легкий.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+27°... +14°
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Донецк+26°... +12°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +14°
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Ивано-Франковск+28°... +10°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+25°... +13°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+28°... +13°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +13°
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Симферополь+24°... +10°
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Сумы+27°... +15°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+27°... +12°
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Хмельницкий+27°... +14°
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Черкассы+27°... +16°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+28°... +12°