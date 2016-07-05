В столице завтра воздух прогреется до +27°, осадков не ожидается

19:00, 5 июля 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, в среду, 6 июля, в Киеве осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +27°.

УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +23°.

На украинских автодорогах температура поднимется до +29°, в среду возможны осадки

Ветер южный и юго-западный, до 4.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 4:54, а зайдет в 21:10.

Как сообщал УНИАН, в среду в Украине днем до +29°, в западных областях дожди, местами с грозами.

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