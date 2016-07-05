В среду в Украине до +29°, на западе синоптики обещают дожди (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, в среду в Украине днем до +29°, в западных областях дожди, местами с грозами.
В Киеве завтра без осадков, ночью +15°, днем +27°. Ветер переменный, до 4.9 м/с.
В западных областях на завтра объявили штормовое предупреждение
Во Львове 6 июля пройдет дождь, ночью +10°, днем +22°. Ветер переменный, до 5.6 м/с.
В Луцке завтра ливень. Температура воздуха ночью +11°, днем +24°. Ветер переменный, умеренный.
В Виннице в среду синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +13°, днем +27°. Ветер южный и юго-западный, до 4.7 м/с.
Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью +17°, днем +29°, ветер южный и восточный, умеренный.
В Харькове в среду без осадков, температура ночью +15°, днем +24°. Ветер переменный,слабый.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура ночью +15°, днем +25°. Ветер переменный, легкий.
В Симферополе осадков не ожидается. Температура ночью +14°, днем +25°. Ветер северо-восточный, до 4.4 м/с.
Жителям Мариуполя обещают на завтра ясную погоду, температура ночью +18°, днем +28°. Ветер переменный, слабый.
В Краматорске в среду ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +26°, ветер переменный, легкий.
Проливной дождь в Харькове затопил несколько улиц (фото, видео)
В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +13°, днем +26°. Ветер северный и северо-западный, легкий.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+27°... +14°
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Донецк+26°... +12°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +14°
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Ивано-Франковск+28°... +10°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+25°... +13°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+28°... +13°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +13°
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Симферополь+24°... +10°
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Сумы+27°... +15°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+27°... +12°
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Хмельницкий+27°... +14°
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Черкассы+27°... +16°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+28°... +12°