В среду в Украине до +29°, на западе синоптики обещают дожди (карта)

18:30, 5 июля 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, в среду в Украине днем до +29°, в западных областях дожди, местами с грозами.

rachelpiersigphotography.com
В большинстве украинских областей тепло и без осадков / rachelpiersigphotography.com

В Киеве завтра без осадков, ночью +15°, днем +27°. Ветер переменный, до 4.9 м/с.

В западных областях на завтра объявили штормовое предупреждение

Во Львове 6 июля пройдет дождь, ночью +10°, днем +22°. Ветер переменный, до 5.6 м/с.

В Луцке завтра ливень. Температура воздуха ночью +11°, днем +24°. Ветер переменный, умеренный.

В Виннице в среду синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +13°, днем +27°. Ветер южный и юго-западный, до 4.7 м/с.

Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью +17°, днем +29°, ветер южный и восточный, умеренный.

УНИАН
Завтра в Украине до +29° / УНИАН

В Харькове в среду без осадков, температура  ночью +15°, днем +24°. Ветер переменный,слабый.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура ночью +15°, днем +25°. Ветер переменный, легкий.

В Симферополе осадков не ожидается. Температура ночью +14°, днем +25°. Ветер северо-восточный, до 4.4 м/с.

Жителям Мариуполя обещают на завтра ясную погоду, температура ночью +18°, днем +28°. Ветер переменный, слабый.

В Краматорске в среду ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +26°, ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +13°, днем +26°. Ветер северный и северо-западный, легкий.

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