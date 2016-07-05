В западных областях на завтра объявили штормовое предупреждение

Днем 6 июля в западных областях пройдут дожди с грозами.

Днем 6 июля в западных областях пройдут дожди с грозами / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Днем 6 июля в западных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине, Тернопольщине и Буковине прошли сильные дожди.

В частности, в селе Оришковцы Лановецкого района Тернопольской области град размером с грецкий орех побил огороды.