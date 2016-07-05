На украинских автодорогах температура поднимется до +29°, в среду возможны осадки

Сегодня и в среду на украинских дорогах температура до +29°, в среду местами пройдут дожди с грозами.

В среду на украинских автодорогах возможны осадки / galleryua.com

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня будет небольшая облачность. Температура +23°… +28°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура до +29°.

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На трассе Киев - Ужгород без осадков, температура в дороге +22° … +26°. В среду на этом маршруте водителей также будут ожидать дожди, местами с грозами, температура до +27°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +29°, без осадков. Завтра на данном маршруте будет малооблачно, температура до +28°.

В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура в дороге до +24°. 6 июля путешествующих по этому маршруту будут ожидать похожие погодные условия, температура +23°… +27°.

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По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, температура +22° … +25°. По данному направлению в среду также без осадков, температура до +28°.

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