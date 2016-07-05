На украинских автодорогах температура поднимется до +29°, в среду возможны осадки
Сегодня и в среду на украинских дорогах температура до +29°, в среду местами пройдут дожди с грозами.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня будет небольшая облачность. Температура +23°… +28°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура до +29°.
На сегодня синоптики обещают украинцам теплую погоду без осадков, днем до +29° (карта)
На трассе Киев - Ужгород без осадков, температура в дороге +22° … +26°. В среду на этом маршруте водителей также будут ожидать дожди, местами с грозами, температура до +27°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +29°, без осадков. Завтра на данном маршруте будет малооблачно, температура до +28°.
В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура в дороге до +24°. 6 июля путешествующих по этому маршруту будут ожидать похожие погодные условия, температура +23°… +27°.
Проливной дождь в Харькове затопил несколько улиц (фото, видео)
По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, температура +22° … +25°. По данному направлению в среду также без осадков, температура до +28°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+27°... +14°
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Донецк+26°... +12°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +14°
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Ивано-Франковск+28°... +10°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+25°... +13°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+28°... +13°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +13°
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Симферополь+24°... +10°
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Сумы+27°... +15°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+27°... +12°
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Хмельницкий+27°... +14°
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Черкассы+27°... +16°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+28°... +12°