Экстремальная жара в Испании: температура поднимается выше 40°

13:30, 5 июля 2016
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Власти предупреждают жителей о высокой температуре по всей стране. 

Reuters
Reuters

На юге, в городе Кордова, в субботу температура воздуха поднялась до 41°, в воскресенье - аж до 44.5°, передает Al Jazeera.

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Такие же высокие температуры были зафиксированы в Гранаде, Бадахосе и Севилье.

Из-за жары повысился риск возникновения лесных пожаров, местами испанцев предупреждают о "высоком" уровне пожарной опасности.

Напомним, лесной пожар, который начался 30 июня в испанской автономной области Кастилия-Ла-Манча, удалось потушить лишь спустя пять дней. 

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