Лесной пожар в Испании удалось потушить спустя 5 дней - СМИ

11:06, 5 июля 2016
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Лесной пожар, который начался 30 июня в испанской автономной области Кастилия-Ла-Манча, удалось потушить лишь спустя пять дней. 

Reuters
Reuters

Огонь уничтожил порядка 700 гектаров леса в муниципалитете Льетор, передает ТАСС со ссылкой на агентство Europa Press.

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В общей сложности в борьбе со стихией было задействовано свыше 530 человек, а также вертолеты.

При пожаре никто не пострадал. Об эвакуации жителей местные власти не объявляли.

Напомним, в результате лесных пожаров в Калифорнии (США) погибли четыре человека. 

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