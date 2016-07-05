Разрушительный смерч пронесся на Кубе, есть пострадавшие (видео)

10:37, 5 июля 2016
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Из-за смерча, который прошел на Кубе, 38 человек получили травмы, 6 из них находятся в тяжелом состоянии. 

1080plus.com
Люди пострадали от сильного ветра, молний, обрушений зданий / 1080plus.com

Люди пострадали от сильного ветра, молний, обрушений зданий, передает Ciber Cuba.

В Канаде пронеслись несколько торнадо (видео)

Местные власти называют ущерб, который нанесла стихия, "беспрецедентным", сообщает cuba.cu.

Один из местных жителей рассказал, что вечером в субботу начался шторм, волны достигали высоты 5-6 метров.

"Небо стало серым и менее, чем за минуту все было разрушено. Я никогда ничего подобного не видел", - сказал он.

Напомним, несколько торнадо были замечены в американском штате Иллинойс 22 июня.

Из-за непогоды в городе Понтиак разрушились несколько домов в трейлерном парке.

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