Разрушительный смерч пронесся на Кубе, есть пострадавшие (видео)
Из-за смерча, который прошел на Кубе, 38 человек получили травмы, 6 из них находятся в тяжелом состоянии.
Люди пострадали от сильного ветра, молний, обрушений зданий, передает Ciber Cuba.
В Канаде пронеслись несколько торнадо (видео)
Местные власти называют ущерб, который нанесла стихия, "беспрецедентным", сообщает cuba.cu.
Один из местных жителей рассказал, что вечером в субботу начался шторм, волны достигали высоты 5-6 метров.
"Небо стало серым и менее, чем за минуту все было разрушено. Я никогда ничего подобного не видел", - сказал он.
Напомним, несколько торнадо были замечены в американском штате Иллинойс 22 июня.
Из-за непогоды в городе Понтиак разрушились несколько домов в трейлерном парке.
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