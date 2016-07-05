В результате наводнения в Китае погибли более 180 человек

10:09, 5 июля 2016
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После проливного дождя, который вызвал наводнение возле реки Янзцы, погибли свыше 180 человек.

Reuters
Reuters

В семи китайских провинциях выпало 10-50 см осадков, непогода настигла центр и юг страны, передает BBC.

Из-за сильного ливня в Китае десятки людей оказались заблокированы в затопленном тоннеле (фото)

Кроме того, не менее 45 человек пропали без вести, и 33 млн так или иначе пострадали от наводнений.

Ливень смыл смыл железнодорожные пути, из-за чего пришлось приостановить сообщение поездов.

Напомним, по меньшей мере 55 человек погибли в Индии и на севере Пакистана в результате наводнений и оползней, вызванных проливными муссонными дождями.

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