Во вторник в Киеве до +24°, осадков не ожидается

Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 5 июля, в столице осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +24°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +20°. Ветер западный и северо-западный, до 4.7 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 4:53, а закатится в 21:10.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в Украине объявили штормовое предупреждение.

"5 июля в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь ночью и утром в восточных, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с, ночью и утром на востоке и юге страны местами порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.

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