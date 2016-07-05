Во вторник в Киеве до +24°, осадков не ожидается

08:30, 5 июля 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 5 июля, в столице осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +24°.

holy-mozart.livejournal.com
holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +20°. Ветер западный и северо-западный, до 4.7 м/с.

На сегодня синоптики обещают украинцам теплую погоду без осадков, днем до +29° (карта)

Сегодня солнце в столице взошло в 4:53, а закатится в 21:10.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в Украине объявили штормовое предупреждение.

"5 июля в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь ночью и утром в восточных, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с, ночью и утром на востоке и юге страны местами порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС. 

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