На сегодня синоптики обещают украинцам теплую погоду без осадков, днем до +29° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, во вторник, 5 июля, в Украине без осадков, на востоке температура до +29°.
В столице сегодня без осадков, днем +24°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
Во Львове 5 июля ожидается небольшая облачность, температура воздуха днем +24°. Ветер переменный, легкий.
В Украине жара на этой неделе спадет, ожидаются дожди с грозами
В Луцке сегодня малооблачно. Температура воздуха днем +24°. Ветер переменный, до 3.6 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник осадков не ожидается. Температура +23°. Ветер северо-западный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +28°, ветер северный и южный, до 6.1 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +23°, ветер северо-западный, слабый.
В Симферополе сегодня осадков не ожидается. Температура днем +24°. Ветер южный и юго-восточный, до 4.9 м/с.
В Днепре малооблачно. Температура воздуха +25°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +29°. Ветер северный и северо-западный, до 6.4 м/с.
В Краматорске во вторник ясно и безоблачно, днем +26°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
Непогода накрыла западную Украину: на Тернопольщине выпал град размером с грецкий орех (фото, видео)
В Северодонецке сегодня солнечно, температура днем +27°. Ветер северный и северо-западный, до 5.1 м/с.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +14°
-
Днепр+27°... +14°
-
Донецк+26°... +12°
-
Житомир+28°... +15°
-
Запорожье+27°... +14°
-
Ивано-Франковск+28°... +10°
-
Киев+28°... +18°
-
Кировоград+27°... +13°
-
Луганск+25°... +13°
-
Луцк+28°... +14°
-
Львов+28°... +14°
-
Николаев+27°... +12°
-
Одесса+28°... +13°
-
Полтава+26°... +17°
-
Ровно+28°... +13°
-
Симферополь+24°... +10°
-
Сумы+27°... +15°
-
Тернополь+27°... +15°
-
Харьков+26°... +16°
-
Херсон+27°... +12°
-
Хмельницкий+27°... +14°
-
Черкассы+27°... +16°
-
Чернигов+28°... +16°
-
Черновцы+28°... +12°