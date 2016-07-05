На сегодня синоптики обещают украинцам теплую погоду без осадков, днем до +29° (карта)

08:05, 5 июля 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, во вторник, 5 июля, в Украине без осадков, на востоке температура до +29°.

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В столице сегодня без осадков, днем +24°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Во Львове 5 июля ожидается небольшая облачность, температура воздуха днем +24°. Ветер переменный, легкий.

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В Луцке сегодня малооблачно. Температура воздуха днем +24°. Ветер переменный, до 3.6 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник осадков не ожидается. Температура +23°. Ветер северо-западный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +28°, ветер северный и южный, до 6.1 м/с.

УНИАН
В Украине сегодня до +29° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +23°, ветер северо-западный, слабый.

В Симферополе сегодня осадков не ожидается. Температура днем +24°. Ветер южный и юго-восточный, до 4.9 м/с.

В Днепре малооблачно. Температура воздуха +25°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +29°. Ветер северный и северо-западный, до 6.4 м/с.

В Краматорске во вторник ясно и безоблачно, днем +26°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

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В Северодонецке сегодня солнечно, температура днем +27°. Ветер северный и северо-западный, до 5.1 м/с.

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