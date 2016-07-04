Во вторник в Киеве до +25°, осадков не ожидается
Согласно данным УНИАН Погода, завтра в столице осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +25°.
К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +21°.
Завтра в Украине без осадков, температура днем до +28° (карта)
Ветер западный и северо-западный, до 4.9 м/с.
Завтра солнце в столице взойдет в 4:53, а зайдет в 21:10.
Напомним, в Украине на завтра объявили штормовое предупреждение.
"5 июля в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь ночью и утром в восточных, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с, ночью и утром на востоке и юге страны местами порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+27°... +14°
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Донецк+26°... +12°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +14°
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Ивано-Франковск+28°... +10°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+25°... +13°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+28°... +13°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +13°
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Симферополь+24°... +10°
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Сумы+27°... +15°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+27°... +12°
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Хмельницкий+27°... +14°
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Черкассы+27°... +16°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+28°... +12°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 88 %
Давление: 754 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков: 71 %
Восход: 05:46
Закат 20:27
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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