Во вторник в Киеве до +25°, осадков не ожидается

19:00, 4 июля 2016
902

Согласно данным УНИАН Погода, завтра в столице осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +25°.

tov-tob.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / tov-tob.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +21°.

Завтра в Украине без осадков, температура днем до +28° (карта)

Ветер западный и северо-западный, до 4.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 4:53, а зайдет в 21:10.

Напомним, в Украине на завтра объявили штормовое предупреждение.

"5 июля в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь ночью и утром в восточных, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с, ночью и утром на востоке и юге страны местами порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Украине без осадков, температура до +28° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, температура до +28° (видеопрогноз)
В Китае произошло мощное землетрясение В Китае произошло мощное землетрясение
Оман пострадал от мощного циклона "Мекуну" Оман пострадал от мощного циклона "Мекуну"
Синоптики предупредили о новом мощном шторме в курортной Кирилловке (видео) Синоптики предупредили о новом мощном шторме в курортной Кирилловке (видео)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео) Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео)
Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
88 %
754 мм
4.4 м/с
71 %
Лента новостей