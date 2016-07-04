Во вторник в Киеве до +25°, осадков не ожидается

Согласно данным УНИАН Погода, завтра в столице осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +25°.

В Киеве завтра без осадков / tov-tob.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +21°.

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Ветер западный и северо-западный, до 4.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 4:53, а зайдет в 21:10.

Напомним, в Украине на завтра объявили штормовое предупреждение.

"5 июля в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь ночью и утром в восточных, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с, ночью и утром на востоке и юге страны местами порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.