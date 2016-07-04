На завтра в Украине объявили штормовое предупреждение

Во вторник, 5 июля, на востоке и юге страны местами порывы 15-20 м/с.

Завтра на востоке и юге страны местами порывы 15-20 м/с / Югополис

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"5 июля в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь ночью и утром в восточных, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с, ночью и утром на востоке и юге страны местами порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине немного похолодает, в некоторых областях пройдут дожди.