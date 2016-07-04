Завтра в Украине без осадков, температура днем до +28° (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, во вторник, 5 июля в Украине осадков не ожидается, температура днем до +28°.

Завтра в Украине без осадков / 7-themes.com

В Киеве завтра без осадков, ночью +14°, днем +25°. Ветер западный и северо-западный, до 4.9 м/с.

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Во Львове 5 июля небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +14°, днем +23°. Ветер переменный, слабый.

В Виннице во вторник синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +13°, днем +24°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.

Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью +15°, днем +28°, ветер северный и юго-восточный, умеренный.

В Украине завтра до +28° / УНИАН

В Харькове во вторник без осадков, температура ночью +13°, днем +22°. Ветер северный и северо-западный, до 5.3 м/с.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура ночью +15°, днем +25°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Симферополе осадков не ожидается. Температура ночью +15°, днем +24°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают на завтра ясную погоду, температура ночью +22°, днем +28°. Ветер северный, до 6.0 м/с.

В Краматорске во вторник ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +26°, ветер северный и северо-западный, до 5.1 м/с.

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В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +19°, днем +27°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

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