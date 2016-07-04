Завтра в Украине без осадков, температура днем до +28° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, во вторник, 5 июля в Украине осадков не ожидается, температура днем до +28°.
В Киеве завтра без осадков, ночью +14°, днем +25°. Ветер западный и северо-западный, до 4.9 м/с.
На украинских дорогах температура поднимется до +31°, местами ожидаются дожди с грозами
Во Львове 5 июля небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +14°, днем +23°. Ветер переменный, слабый.
В Виннице во вторник синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +13°, днем +24°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.
Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью +15°, днем +28°, ветер северный и юго-восточный, умеренный.
В Харькове во вторник без осадков, температура ночью +13°, днем +22°. Ветер северный и северо-западный, до 5.3 м/с.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура ночью +15°, днем +25°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
В Симферополе осадков не ожидается. Температура ночью +15°, днем +24°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают на завтра ясную погоду, температура ночью +22°, днем +28°. Ветер северный, до 6.0 м/с.
В Краматорске во вторник ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +26°, ветер северный и северо-западный, до 5.1 м/с.
В Украине жара на этой неделе спадет, ожидаются дожди с грозами
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +19°, днем +27°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+27°... +14°
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Донецк+26°... +12°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +14°
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Ивано-Франковск+28°... +10°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+25°... +13°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+28°... +13°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +13°
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Симферополь+24°... +10°
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Сумы+27°... +15°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+27°... +12°
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Хмельницкий+27°... +14°
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Черкассы+27°... +16°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+28°... +12°