Непогода накрыла западную Украину: на Тернопольщине выпал град размером с грецкий орех (фото, видео)

На Львовщине, Тернопольщине и Буковине прошли сильные дожди.

На Львовщине, Тернопольщине и Буковине прошли сильные дожди / ТСН

В частности, в селе Оришковцы Лановецкого района Тернопольской области град размером с грецкий орех побил огороды, передает ТСН.

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Разлились реки, местные жители утверждают, что таких мощных потоков воды не видели лет десять.

В Черновицкой области мощным ливнем подтопило улицы и домохозяйства. Люди ходят по икры в воде.

В селе Оришковцы град размером с грецкий орех побил огороды / ТСН

Напомним, вчера на Измаил (Одесская область) обрушился дождь с градом и шквальным ветром - его сила достигала 25 м/сек.