Непогода накрыла западную Украину: на Тернопольщине выпал град размером с грецкий орех (фото, видео)

13:15, 4 июля 2016
1223

На Львовщине, Тернопольщине и Буковине прошли сильные дожди.

ТСН
На Львовщине, Тернопольщине и Буковине прошли сильные дожди / ТСН

В частности, в селе Оришковцы Лановецкого района Тернопольской области град размером с грецкий орех побил огороды, передает ТСН.

В Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение

Разлились реки, местные жители утверждают, что таких мощных потоков воды не видели лет десять.

В Черновицкой области мощным ливнем подтопило улицы и домохозяйства. Люди ходят по икры в воде.

ТСН
В селе Оришковцы град размером с грецкий орех побил огороды / ТСН

Напомним, вчера на Измаил (Одесская область) обрушился дождь с градом и шквальным ветром - его сила достигала 25 м/сек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Украине без осадков, температура до +28° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, температура до +28° (видеопрогноз)
Из-за деятельности пожарных австралийский Сидней накрыл густой туман (видео) Из-за деятельности пожарных австралийский Сидней накрыл густой туман (видео)
Оман пострадал от мощного циклона "Мекуну" Оман пострадал от мощного циклона "Мекуну"
Жертвами схода оползня в Эфиопии стали 23 человека Жертвами схода оползня в Эфиопии стали 23 человека
Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26° Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26°
В Украине сегодня без осадков, на юге до +28° (карта) В Украине сегодня без осадков, на юге до +28° (карта)
Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
88 %
754 мм
4.4 м/с
71 %
Лента новостей